Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Shimla: केंद्र से करोड़ों की सहायता के बावजूद नाहन मैडीकल कॉलेज शून्य : बिंदल

Shimla: केंद्र से करोड़ों की सहायता के बावजूद नाहन मैडीकल कॉलेज शून्य : बिंदल

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Feb, 2026 08:49 PM

shimla centre nahan medical college

चम्बा, हमीरपुर, टांडा मैडीकल कॉलेज, चमियाणा सुपर स्पैशलिटी अस्पताल और आईजीएमसी को अलग-अलग आर्थिक सहायता मिली है, जबकि नाहन मैडीकल कॉलेज पूरी तरह से शून्य पर है।

शिमला (संतोष): चम्बा, हमीरपुर, टांडा मैडीकल कॉलेज, चमियाणा सुपर स्पैशलिटी अस्पताल और आईजीएमसी को अलग-अलग आर्थिक सहायता मिली है, जबकि नाहन मैडीकल कॉलेज पूरी तरह से शून्य पर है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि नाहन मैडीकल कॉलेज का निर्माण कार्य पिछले सवा तीन वर्षों से बंद पड़ा है। पूरा धन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया, लेकिन आज तक उसका हिसाब नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि 11 मंजिला बिल्डिंग और 500 बैड अस्पताल अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? यह सिरमौर और नाहन की जनता के साथ अन्याय है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!