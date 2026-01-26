हिमाचल का यह क्षेत्र होगा CCTV से लैस, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस की नजर

जिला बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से और सुदृढ़ करने की दिशा में पुलिस विभाग लगातार कदम उठा रहा है। बिलासपुर और घुमारवीं शहरों के बाद अब बाबा बालक नाथ की तपोभूमि एवं धार्मिक-ऐतिहासिक नगरी शाहतलाई को भी अत्याधुनिक सी.सी.टी.वी....

बिलासपुर, (बंशीधर): जिला बिलासपुर में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से और सुदृढ़ करने की दिशा में पुलिस विभाग लगातार कदम उठा रहा है। बिलासपुर और घुमारवीं शहरों के बाद अब बाबा बालक नाथ की तपोभूमि एवं धार्मिक-ऐतिहासिक नगरी शाहतलाई को भी अत्याधुनिक सी.सी.टी.वी. कैमरों से लैस करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है और बजट की उपलब्धता होते ही कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं घुमारवीं शहर में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

घुमारवीं में 42 लोकेशनों पर लगभग 120 कैमरे लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 78 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। शेष कैमरों को लगाने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में यह परियोजना पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद घुमारवीं शहर भी पूरी तरह सी.सी.टी.वी. निगरानी के दायरे में आ जाएगा। पुलिस विभाग का मानना है कि सी.सी.टी.वी. कैमरों की यह व्यवस्था नशा तस्करी, चोरी, झपटमारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।

जिले में नशा तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है और बॉर्डर एरिया में नाकाबंदी कर तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस आधुनिक निगरानी प्रणाली से न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम जनता और श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना भी और मजबूत होगी। थाना शाहतलाई में इसका कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसको जिला मुख्यालय में स्थित कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा।

बिलासपुर और घुमारवीं के बाद शाहतलाई सहित अन्य क्षेत्रों में भी चरणबद्ध तरीके से सी.सी.टी.वी. परियोजना को लागू किया जाएगा। बजट का प्रावधान होते ही शाहतलाई में कार्य शुरू कर दिया जाएगा। -संदीप धवल, एस.पी. बिलासपुर