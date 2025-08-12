Main Menu

  • 'दोस्त खटखटाता रहा कमरे का दरवाजा'...युवक ने नहीं दिया जवाब, फिर सामने आया रूह कंपा देने वाला मंजर..

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Aug, 2025 02:17 PM

the friend kept knocking on the room s door the young man did not respond

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंडी जिला अदालत में कार्यरत 29 वर्षीय न्यायिक कर्मी राकेश ठाकुर का शव उनके किराये के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। यह घटना जेल रोड स्थित उनके आवास पर हुई। इस खबर ने पूरे इलाके...

मंडी (रजनीश)। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मंडी जिला अदालत में कार्यरत 29 वर्षीय न्यायिक कर्मी राकेश ठाकुर का शव उनके किराये के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। यह घटना जेल रोड स्थित उनके आवास पर हुई। इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कांगड़ा जिला के मुल्थान उपमंडल के अंतर्गत डाकघर लुहारी गांव के नपोहटा निवासी राकेश ठाकुर (29) पुत्र जोगिंद्र मंडी कोर्ट में कार्यरत था। वह मंडी में किराए के कमरे में रहकर अपनी नौकरी कर रहे थे। रविवार की रात वह अपने कमरे में अकेले थे। सोमवार सुबह जब उनका एक दोस्त उन्हें बुलाने आया, तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बार-बार बुलाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो दोस्त ने वेंटिलेटर से कमरे के अंदर झाँक कर देखा। अंदर का मंजर देखकर वह हैरान रह गया – राकेश का शव पंखे से लटका हुआ था।

घबराए दोस्त ने तुरंत मकान मालिक को सूचित किया। मकान मालिक ने स्थानीय पार्षद की मदद से पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने परिजनों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा, जहां राकेश पंखे की कुंडी से प्लास्टिक की रस्सी से लटका मिला। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे इस घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शुरुआती जांच में परिजनों ने भी किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है। हालांकि, पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है।

मंडी पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और हर संभव कोण से पड़ताल जारी है ताकि इस रहस्यमय मौत की गुत्थी सुलझाई जा सके।

Latest Videos

