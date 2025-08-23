Himachal: 14 साल की तविशा शर्मा ने शूटिंग में दिखाया कमाल, राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में जीता मैडल

कभी-कभी छोटी उम्र में ही बड़े सपने हकीकत बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश की 14 साल की युवा निशानेबाज तविशा शर्मा ने।

हिमाचल डैस्क: कभी-कभी छोटी उम्र में ही बड़े सपने हकीकत बन जाते हैं और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश की 14 साल की युवा निशानेबाज तविशा शर्मा ने। हाल ही में संपन्न हुई हिमाचल प्रदेश राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में तविशा ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा और 10 मीटर पिस्टल के महिला सब-यूथ कैटेगरी में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। यह चैंपियनशिप 14 से 18 अगस्त तक सिरमौर जिले के धौलाकुआं रिजर्व पुलिस की 6वीं आईआर बटालियन में आयोजित हुई थी, जिसमें पूरे प्रदेश से सैंकड़ों युवा शूटरों ने हिस्सा लिया और कड़ी चुनौतियों का सामना किया।

तविशा पालमपुर के ठाकुरद्वारा इलाके में स्थित कटोच शूटिंग अकादमी की छात्रा हैं, जहां वे अनुभवी कोच और अकादमी के निदेशक नरेश काटोच की देखरेख में कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग ले रही हैं। इस चैंपियनशिप के दौरान तविशा ने न सिर्फ अपनी निशानेबाजी की कुशलता दिखाई, बल्कि मुश्किल हालातों में भी मजबूत इरादे और फोकस बनाए रखा। प्रतियोगिता में कई अनुभवी खिलाड़ी थे, लेकिन तविशा की लगातार अच्छी परफॉर्मेंस ने उन्हें पोडियम तक पहुंचाया।

तविशा की इस जीत से न केवल उनका जिला गर्वान्वित हुआ, बल्कि उनकी अकादमी को भी गर्व महसूस हो रहा है। तविशा के कोच नरेश कटोच ने बताया कि इतनी कम उम्र में राज्य स्तर की प्रतियोगिता का प्रैशर झेलना आसान नहीं होता, लेकिन तविशा ने इसे बखूबी संभाला। तविशा की मेहनत और डैडिकेशन देखकर लगता है कि वह भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी धमाल मचा सकती है। खास बात यह है कि तविशा ने पहले ही नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। तविशा की सफलता प्रदेश में महिला शूटिंग की बढ़ती ताकत को दर्शाती है।