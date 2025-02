Himachal: तेलंगाना सरकार ने हिमाचल की 2 विद्युत परियोजनाओं में दिखाई रुचि, MoU के लिए किया आग्रह

तेलंगाना सरकार ने हिमाचल की 2 विद्युत परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। इसी कड़ी में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने वीरवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की।

शिमला (राक्टा): तेलंगाना सरकार ने हिमाचल की 2 विद्युत परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। इसी कड़ी में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने वीरवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने सेली एचईपी (400 मैगावाट) और मियार एचईपी (120 मैगावाट) विद्युत परियोजनाओं में रुचि व्यक्त करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया। तेलंगाना सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने का आग्रह किया, ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छुक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य व केंद्रीय पीएसयू से बीओओटी आधार पर 22 जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव के जवाब में तेलंगाना के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश का दौरा भी किया है। इस दल ने विद्युत सचिव राकेश कंवर के साथ भी चर्चा की। इस टीम ने सेली और मियार जलविद्युत परियोजनाओं के स्थलों का भी दौरा किया और सिफारिश की है कि 100 मैगावाट से अधिक जलविद्युत परियोजना की क्षमता वाले स्थलों के लिए रुचि व्यक्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए अधिक बिजली उत्पादन और राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं तलाशने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शिमला लौटे सीएम

सीएम सुक्खू वीरवार को दिल्ली से सीधे धर्मशाला रवाना हुए। उसके बाद वह दोपहर बाद शिमला लौटे आए। मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने बीते बुधवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अतिरिक्त कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत कई विस क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष भी चुनावी प्रचार भी किया।

डिप्टी सीएम जाएंगे प्रयागराज

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का 3 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने का कार्यक्रम है। इसी कड़ी में वह 2 फरवरी को चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। 3 को वह महाकुंभ मेल में जाएंगे और स्नान करेंगे, साथ ही वह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज प्रशासन के साथ बैठक करेंगे। 4 फरवरी को काशी विश्वनाथ, माता संकटा देवी और बृहस्पति मंदिर वाराणसी में माथा टेकेंगे, साथ ही मंदिर प्रशासन के साथ बैठक करेंगे और देर शाम दिल्ली लौट आएंगे।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here