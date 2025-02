Himachal: शिमला में सुन्नी-लुहरी सड़क पर हादसा, ट्रक दुर्घटना में 2 लोगों की गई जान

सुन्नी पुलिस थाना के आने वाली जलोग चौकी के तहत शिमला से सटे सुन्नी-लुहरी मार्ग पर खैरा प्रोजैक्ट के पास एक ट्रक के खाई में गिरने से चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई।

शिमला/दाड़लाघाट (सोनी): सुन्नी पुलिस थाना के आने वाली जलोग चौकी के तहत शिमला से सटे सुन्नी-लुहरी मार्ग पर खैरा प्रोजैक्ट के पास एक ट्रक के खाई में गिरने से चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रक सीमैंट अनलोड करके वापस आ रहा था। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई थी जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति ने आईजीएमसी में दम तोड़ा।

जानकारी के अनुसार पुलिस हैल्पलाइन पर सूचना मिली कि एक ट्रक रामपुर से सुन्नी की ओर आते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलते ही जलोग पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि ट्रक चालक प्रेम चंद (52) पुत्र कर्म चंद निवासी गांव सूजा, डाकघर मठारो तहसील जोगिंद्रनगर जिला मंडी की मौत चुकी थी, जबकि चालक के साथ बैठा जयपाल (27) पुत्र शीशराम निवासी गांव व डाकघर पारनू तहसील अर्की जिला सोलन गंभीर रूप से घायल पड़ा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मृतक व घायल को बाहर निकाला। इसके बाद घायल को सुन्नी अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया था, लेकिन वहां उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

बता दें कि कुछ समय पहले भी सुन्नी इलाके में सीमैंट से लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें अर्की के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और अब यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

