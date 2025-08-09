Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा एक्शन, बिना अनुमति चल रहे पोल्ट्री फार्म की बिजली काटने के निर्देश

Himachal: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा एक्शन, बिना अनुमति चल रहे पोल्ट्री फार्म की बिजली काटने के निर्देश

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 11:34 PM

instructions to cut off electricity of poultry farm running without permission

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरस में एक पोल्ट्री फार्म के बिजली काटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फार्म को वहां पर अपना उत्पादन रोकने...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरस में एक पोल्ट्री फार्म के बिजली काटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही फार्म को वहां पर अपना उत्पादन रोकने तथा बिजली के अभाव में ऊर्जा के लिए डीजी सैट या अन्य किसी माध्यम से उपयोग करने पर भी रोक लगाई है। इन आदेशों को नहीं मानने पर 10 हजार से 15 लाख रुपए तक के जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मशाला ने बोर्ड मुख्यालय को दी गई रिपोर्ट में बताया कि पोल्ट्री फार्म बोर्ड की अनुमति के बिना ही कार्य कर रहा है। इसे लेकर फार्म को वर्ष 2023 से मार्च 2025 तक 5 कारण बताओ नोटिस दिए गए। इसके बाद बोर्ड मुख्यालय ने मई, 2025 को नोटिस दिया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद बोर्ड ने नियमों के तहत उक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!