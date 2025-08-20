Himachal: MBBS में फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन की कोशिश! कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस को सौंपा मामला

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा द्वारा एमबीबीएस में दाखिले के लिए पेश किए दस्तावेजाें में गड़बड़ी की आशंका पर कॉलेज प्रशासन ने इस...

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक छात्रा द्वारा एमबीबीएस में दाखिले के लिए पेश किए दस्तावेजाें में गड़बड़ी की आशंका पर कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को पुलिस के हवाले कर दिया है।

यह मामला तब सामने आया जब एक छात्रा ने काऊंसलिंग के दौरान एमबीबीएस में दाखिले के लिए आवेदन किया। कॉलेज प्रशासन को छात्रा के दस्तावेजाें पर कुछ शक हुआ क्याेंकि वह विश्वविद्यालय मंडी द्वारा भेजी गई डिटेल के साथ मेल नहीं खा रहे थे। वहां पर किसी और छात्र का नाम तथा विवरण था। सभी को इस बात की आशंका हुई कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इसके बाद स्क्रूटनी कमेटी के नोडल ऑफिसर डॉ. राजेश गोयल के साथ डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. सोनिया धीमान, सत्या भूषण, कमल सिंह और गुरुचरण सिंह की टीम ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मिलाप शर्मा को दी। इसके बाद उन्हाेंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी धर्मशाला, डीएसपी कांगड़ा और टांडा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई।

दरअसल, छात्रा ने जिस मैरिट नंबर 108 पर दाखिले का दावा किया था, वह सीट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही किसी और छात्र को दे दी गई थी। वहीं डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस को देर रात शिकायत मिली थी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।