सुंदरनगर में पुलिस का Action: रोडवेज की बस से चरस के साथ दबोचा हरियाणा का तस्कर

Edited By Jyoti M, Updated: 02 Feb, 2026 04:58 PM

sundernagar haryana drug trafficker arrested with cannabis on a bus

देवभूमि की वादियों में नशे का काला कारोबार फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ताजा मामले में सुंदरनगर पुलिस की सतर्कता ने तस्करी के एक बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया।

हिमाचल डेस्क। देवभूमि की वादियों में नशे का काला कारोबार फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। ताजा मामले में मंडी में सुंदरनगर पुलिस की सतर्कता ने तस्करी के एक बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया। नेशनल हाईवे पर आधी रात को की गई छापेमारी के दौरान हरियाणा के एक युवक को भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

कैसे बुना गया खाकी का जाल?

पुलिस विभाग द्वारा नशे के खात्मे के लिए छेड़े गए विशेष अभियान के तहत पुंघ इलाके में कड़ी नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान जब हरियाणा रोडवेज की बस (HR55GV4807) को रूटीन चेकिंग के लिए रोका गया, तो पुलिस की पारखी नजरों ने एक यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को भांप लिया।

जब उस यात्री के सामान की बारीकी से तलाशी ली गई, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। उसके पास से 604 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नशीली खेप को कब्जे में ले लिया।

और ये भी पढ़े

कौन है सलाखों के पीछे?

पकड़े गए व्यक्ति की पहचान हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले जॉनी पाल (31 वर्ष) के रूप में हुई है। वह तहसील धंध के गांव फराल का निवासी है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था।

पुलिस का सख्त संदेश

सुंदरनगर के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि:

नशे के सौदागरों के लिए मंडी जिले में कोई जगह नहीं है।

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर इस पूरी सप्लाई चेन और इसके पीछे छिपे आकाओं का पता लगा रही है।

आने वाले दिनों में चेकिंग और नाकेबंदी को और अधिक सख्त किया जाएगा।

