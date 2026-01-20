Himachal: नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 85 ग्राम से अधिक चिट्टे के साथ 2 गिरफ्तार

जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बल्ह और धनोटू थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

सुंदरनगर (साेढी): जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बल्ह और धनोटू थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में चिट्टा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पहला मामला पुलिस थाना बल्ह के अंतर्गत सामने आया है। पुलिस टीम नेरचौक क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर कार से 74.80 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने कार चालक अब्दुल मोमिन पुत्र मोहम्मद अली निवासी गांव डीनक, डाकघर कनैड, तहसील सुंदरनगर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है।

दूसरे मामले में एसटीएफ सैंट्रल रेंज मंडी की टीम ने धनोटू थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक युवक को दबोचा। इस दाैरान आरोपी अक्षय पुत्र कृष्ण चन्द, निवासी डाकघर जुगाहन, तहसील सुंदरनगर के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं। पुलिस द्वारा आगामी अन्वेषण जारी है और आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।