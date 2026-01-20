Mandi: सुंदरनगर में फोरलेन पर कार से बरामद हुई चरस की खेप, हरियाणा के 3 युवक गिरफ्तार

सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार दोपहर हरियाणा के 3 युवकों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान इन युवकों के कब्जे से 701 ग्राम चरस बरामद की है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार दोपहर हरियाणा के 3 युवकों को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुंघ फोरलेन पर नाकाबंदी के दौरान इन युवकों के कब्जे से 701 ग्राम चरस बरामद की है।

जानकारी के अनुसार सुंदरनगर थाना पुलिस की एक टीम ने पुंघ फोरलेन पर नाका लगा रखा था। इसी दौरान मंडी की तरफ से आ रही हरियाणा नंबर की एक कार को पुलिस ने शक के आधार पर जांच के लिए रोका। जब कार की तलाशी ली गई, तो उसके भीतर छिपाकर रखी गई 701 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया और उसमें सवार तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पकड़े गए तीनों आरोपियाें की पहचान कदम सिंह निवासी डाकघर बसेड़ा, तहसील गोहाना, आशीष निवासी गांव बरोड़ा, तहसील गोहाना और मोहित पुत्र राजेन्द्र निवासी छपरा, तहसील गोहाना व जिला सोनीपत (हरियाणा) के रूप में की गई है।

मामले की पुष्टि करते हुए एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को जल्द ही न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।