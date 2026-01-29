रील के चक्कर में रियल झटका: फोरलेन पर स्टंटबाजी पड़ी महंगी, 18,500 का कटा चालान

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 12:20 PM

himachal pradesh stunt driving proves costly fine of 18 500 imposed

सोशल मीडिया की जादुई दुनिया में चंद 'लाइक' और 'कमेंट' की भूख युवाओं को किस कदर जोखिम में डाल रही है, इसकी एक ताजा बानगी किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर देखने को मिली।

मंडी (हिमाचल प्रदेश): सोशल मीडिया की जादुई दुनिया में चंद 'लाइक' और 'कमेंट' की भूख युवाओं को किस कदर जोखिम में डाल रही है, इसकी एक ताजा बानगी किरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर देखने को मिली। सुंदरनगर के हराबाग इलाके में एक ऑल्टो कार सवार ने अपनी और दूसरों की जिंदगी को खिलौना समझते हुए बीच सड़क पर खतरनाक करतब दिखाए। लेकिन यह स्टंटबाजी उसे तब महंगी पड़ गई जब उसका खुद का वीडियो पुलिस के लिए 'चालान का चालान' बन गया।

क्या है पूरा मामला?

एक अज्ञात शख्स द्वारा इस कार सवार की वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, मंडी पुलिस ने इसकी गंभीरता को भांपते हुए फौरन तफ्तीश शुरू की।

पुलिसिया कार्यवाही के मुख्य बिंदु:

भारी जुर्माना: यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने कार का 18,500 रुपये का भारी-भरकम चालान काटा है।

नकेल कसने की तैयारी: पुलिस अब वाहन चालक की पुख्ता पहचान सुनिश्चित कर रही है ताकि अन्य कानूनी धाराएं भी जोड़ी जा सकें।

सख्ती का संदेश: प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस की युवाओं को नसीहत

इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंडी की पुलिस अधीक्षक (SP) साक्षी वर्मा ने बताया कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने की चाहत में कानून तोड़ना भारी पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी और राहगीरों की जान को जोखिम में डालकर डिजिटल लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश न करें।

"सड़क पर स्टंट करना केवल बहादुरी नहीं, बल्कि एक जानलेवा अपराध है। एक छोटी सी गलती न केवल चालक बल्कि निर्दोष लोगों के परिवारों को भी तबाह कर सकती है।"

