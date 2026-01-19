Main Menu

  Mandi: सरकाघाट में घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Mandi: सरकाघाट में घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Edited By Kuldeep, Updated: 19 Jan, 2026 07:47 PM

उपमंडल सरकाघाट के तहत वार्ड नंबर-1 लाका में रविवार रात चोरों ने मकान के ताले तोड़ लाखों के सोने-चांदी के गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है।

सरकाघाट (महाजन) : उपमंडल सरकाघाट के तहत वार्ड नंबर-1 लाका में रविवार रात चोरों ने मकान के ताले तोड़ लाखों के सोने-चांदी के गहनों व नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस को दी शिकायत में अमित कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर-1 लाका सरकाघाट ने बताया कि वह 17 जनवरी को अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर कंडयोल गया हुआ था।

जब अगले दिन वह वापस लौटा, तो देखा कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। जब अंदर गया तो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था और अलमारी से गहने गायब थे। चोरी हुए गहनों में सोने का मंगलसूत्र, नत्थ, टिक्का, अंगूठी, झुमके और क्लिप जबकि चांदी की 3 जोड़ी पायलें शामिल हैं। एसएचओ ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।

