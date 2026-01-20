Himachal: नियम तोड़ने वालों पर मंडी पुलिस सख्त, एक ही दिन में 289 चालान

Edited By Jyoti M, Updated: 20 Jan, 2026 12:08 PM
मंडी, (रजनीश): जिले मंडी में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। मंडी जिला पुलिस ने पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस द्वारा यातायात नियमों को ठेंगा दिखाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 289 चालान काटे जबकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत 31 चालान किए गए, जिनसे 3,100 रुपए जुर्माना वसूला गया।
इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने 4 चालान जारी किए हैं। एस.पी. साक्षी वर्मा ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।