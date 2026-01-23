Main Menu

Mandi: पुलिस काे नाकाबंदी पर मिली सफलता, 522 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2026 09:01 PM

जिला मंडी पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। जोगिंद्रनगर पुलिस थाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को आधा किलो से ज्यादा चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

मंडी (रजनीश): जिला मंडी पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। जोगिंद्रनगर पुलिस थाना की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति को आधा किलो से ज्यादा चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह पुलिस की एक टीम चंग वर्षा शालिका के पास गश्त और नाका चैकिंग पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में वहां घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह घबराने लगा। संदेह होने पर जब पुलिस ने उसे रोका और उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 522 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी की पहचान सोम राम पुत्र टंखू राम निवासी डाकघर थल्टूखाेड़, तहसील पधर, जिला मंडी के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह यह खेप कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने वाला था।

