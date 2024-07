Chamba News: शिक्षक सुभाष चंद नैशनल एक्सीलैंस टीचर्स अवार्ड से सम्मानित

Edited By Vijay, Updated: 25 Jul, 2024 03:34 PM

शिक्षा खंड गैहरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड्डा के शिक्षक सुभाष चंद को वैलरेड फाउंडेशन पश्चिमी बंगाल की ओर से नैशनल एक्सीलैंस टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

चम्बा (रणवीर): शिक्षा खंड गैहरा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लड्डा के शिक्षक सुभाष चंद को वैलरेड फाउंडेशन पश्चिमी बंगाल की ओर से नैशनल एक्सीलैंस टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह जिला चम्बा के लिए गौरव की बात है। मौजूदा समय में सुभाष लड्डा स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा हाल ही फरवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विदेशी भ्रमण के अंतर्गत चयन सिंगापुर विदेश यात्रा के लिए किया गया था। यात्रा के दौरान प्रदेश के 200 शिक्षकों के साथ सिंगापुर में अध्यापन की आधुनिक तकनीकों का अध्ययन किया। सुभाष चंद अध्यापक के साथ-साथ एक कवि,लेखक व शिक्षा विद भी हैं जिन्होंने अंग्रेजी,हिंदी तथा समाजशास्त्र 3 विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधियां अर्जित करने के साथ-साथ बीएड की शिक्षा भी ग्रहण की है।

2023 में उम्मीदों तक प्रयास नामक एक एकल काव्य संग्रह का प्रकाशन भी किया है जिसमें हिन्दी व गदियाली भाषा में इनकी लगभग 40 कविताएं हैं। कुल मिलाकर अब तक लगभग 300 से अधिक कविता लिख चुके हैं। इसके अतिरिक्त काव्य कोकिला तथा ज्ञान सरिता नामक 2 साझा काव्य संग्रह में भी इन्होंने काम किया है। विश्व हिंदी रचनाकार मंच आगरा की ओर से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी सागर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नावाचारी सरकारी अध्यापक के साथ-साथ पाठशाला में किचन गार्डन निर्माण हेतु जाने जाते हैं। बल्कि यह पाठशाला में कमजोर बच्चों के अध्यापन के लिए अतिरिक्त समय देकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here