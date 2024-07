हिमाचल: शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश,अब शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को देना होगा ये शपथ पत्र

Edited By Vijay, Updated: 07 Jul, 2024 01:45 PM

शिमला (प्रीति): प्रदेश के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस दौरान सभी स्कूलों और काॅलेजों के विद्यार्थियों से यह शपथ पत्र लेने को कहा गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शराब, तंबाकू व किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन, उसका उपयोग करना, बेचना और वितरण करना गलत और हानिकारक है, इसकी शपथ लेनी होगी। इसके साथ ही विद्यार्थी को परिसर में मादक पदार्थ का उपयोग करने, उसके प्रभाव में होने, रखने, प्रस्तुत करने, वितरित करने, बेचने या रखने की साजिश रचने, बिक्री या वितरण की शृंखला में शामिल होने से बचने और इस संबंध में किसी भी अनियमित व्यवहार के बारे में संस्थान के अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा, लिख कर देना होगा।

इस दौरान विभाग की ओर से एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फार्म भी जारी किया गया है, जिसे हर विद्यार्थी को साइन कर संस्थान को देना होगा। इसके तहत विद्यार्थी को मादक पदार्थ से संबंधित घटना की जांच में संस्था के अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को सहयोग करना होगा। इसके साथ ही संस्थान के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण को रोकना उसकी जिम्मेदारी होगी।

