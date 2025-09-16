Main Menu

  जालंधर-मंडी NH का मुद्दा केंद्र से उठाएगी प्रदेश सरकार, डिप्टी CM के आश्वासन पर विधायक ने तोड़ा 9 दिन का अनशन

Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2025 06:30 PM

state government will raise issue of jalandhar mandi nh with center

हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार जालंधर-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी और असंतोषजनक कार्यों का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाएगी।

मंडी (रजनीश): हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार जालंधर-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी और असंतोषजनक कार्यों का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाएगी। उन्होंने यह बात मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर 9 दिनों से अनशन पर बैठे स्थानीय विधायक चंद्रशेखर का अनशन समाप्त करवाया। मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को सबसे पहले धर्मपुर के अवाहदेवी चौक पहुंचे, जहां विधायक चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में ढिलाई के खिलाफ अनशन पर थे। अग्निहोत्री ने विधायक को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस अवसर पर उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया भी उपस्थित रहे।
PunjabKesari

गुणवत्ता और गति पर सरकार का कड़ा रुख
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टी से महत्वपूर्ण यह राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और निर्माण की गति को लेकर स्थानीय लोग और विधायक लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा है, इसलिए प्रदेश सरकार इसे उच्चतम स्तर पर उठाएगी और काम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग करेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित एजैंसियों से 46 किलोमीटर के इस राजमार्ग खंड की गुणवत्ता और इसे पूरा करने की समय-सीमा पर ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक काम आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बदलने का मुद्दा भी केंद्र के समक्ष उठाएगी।
PunjabKesari

लोकतंत्र में अनशन विधायक का अधिकार
विधायक चंद्रशेखर के अनशन पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाना एक विधायक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र और जनता के हित में यह रास्ता चुना, जिसके कारण उनका वजन लगभग साढ़े पांच किलो कम हो गया है।
PunjabKesari

सोन खड्ड में आई बाढ़ से हुए नुक्सान का लिया जायजा
इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने अपने दौरे के दौरान सोन खड्ड में आई बाढ़ से हुए नुक्सान का भी जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावितों तक तत्काल राहत पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए।

