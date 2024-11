Himachal: सरकार ने गारंटियों के नाम पर प्रदेश के लोगों को दिया धोखा : डाॅ. बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को गारंटियों के नाम पर धोखा दिया है।

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता को गारंटियों के नाम पर धोखा दिया है। गारंटियों की स्थिति यह हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। शिमला से जारी बयान में डाॅ. बिंदल ने कहा कि सीएम व कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7 गारंटियां पूर्ण कर ली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि 28 लाख बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे।

यह राशि 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को मिलेगी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाएं अभी इसका इंतजार कर रही हैं। इसी तरह से कांग्रेस ने कहा कि 1 लाख सरकारी रोजगार पहली कैबिनेट में मिलेगा, लेकिन सरकार ने डेढ़ लाख पदों को खत्म कर दिया तथा अब कह रहे हैं कि जब जरूरत होगी तो उन्हें दोबारा से रिजैनरेट कर दिया जाएगा। ऐसे में यह कौन सी गारंटी पूरी हुई। इसका जवाब सीएम व कांग्रेस नेताओं को देना चाहिए। चुनावों में कांग्रेस ने 100 रुपए लीटर दूध खरीद की गारंटी दी थी, लेकिन 2 वर्ष के बाद कहीं-कहीं 45 रुपए की दर से खरीदा जा रहा है।

ऐसे क्या यह गारंटी पूरी हो गई है। इसके अलावा राज्य में विकास बंद हो गया है। संस्थान बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में हालात यह हो गए हैं कि आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर हैं। सभी कर्मचारियों में भी भारी असंतोष है तथा नए रोजगार की बात तो दूर, सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम पर लगा रही है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा। डाॅ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस संगठन और सरकार के अंदर जो घमासान मचा हुआ है कि आज कांग्रेस की ऊपर से नीचे तक सभी इकाइयों को भंग कर दिया। यह सरकार और संगठन में चल रही रस्साकशी का परिणाम है।

