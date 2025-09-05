SPU Mandi: अनुपूरक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी करें ऑनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि 12 सितम्बर तय

सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक् शास्त्री की अनुपूरक परीक्षा (कंपार्टमैंट) के लिए विद्यार्थी सप्लीमैंट्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मंडी (रजनीश): सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी ने बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री और प्राक् शास्त्री की अनुपूरक परीक्षा (कंपार्टमैंट) के लिए विद्यार्थी सप्लीमैंट्री एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थी वैबसाइट पर दिए गए परीक्षा पोर्टल पर जाकर फार्म भर सकते हैं। परीक्षा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर निर्धारित की गई है।

कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि फार्म भरने के दौरान कोई समस्या या विसंगति आती है, तो छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा से सीधे संपर्क कर सकते हैं। कांगड़ा व चम्बा जिलाें के कालेजों में 2022-23 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की अगर कंपार्टमैंट आई है तो वे भी परीक्षा फार्म भरेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरदार पटेल विश्वविद्यालय को कांगड़ा और चम्बा के कालेजों के ऐसे छात्रों की परीक्षा लेने के लिए अधिकृत किया है। इसके लिए वे दूरभाष संख्या 01905-236895 पर कॉल कर सकते हैं या arexam@spumandi.ac.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।