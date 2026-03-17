शिमला हाईवे पर अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराई तेज रफ्तार कार, दो घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Mar, 2026 01:19 PM

हिमाचल की हसीन वादियों के बीच सफर उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया, जब कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर एक कार अचानक काल का ग्रास बनते-बनते बची। सोलन के वाकनाघाट के पास एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसने सुरक्षा इंतजामों और तेज रफ्तार के खतरों को एक बार फिर...

सोलन। हिमाचल की हसीन वादियों के बीच सफर उस वक्त चीख-पुकार में बदल गया, जब कालका-शिमला नेशनल हाईवे पर एक कार अचानक काल का ग्रास बनते-बनते बची। सोलन के वाकनाघाट के पास एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसने सुरक्षा इंतजामों और तेज रफ्तार के खतरों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

कैसे और कहां हुआ हादसा?

शिमला की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार जैसे ही वाकनाघाट के पास पहुंची, चालक अचानक अपना नियंत्रण खो बैठा। बेकाबू हुई गाड़ी सड़क किनारे लगी सुरक्षा दीवार (पैराफिट) से इतनी जोर से टकराई कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा।

देवदूत बनकर आए स्थानीय लोग

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। हालांकि, प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय निवासियों ने मानवता की मिसाल पेश की। लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार में फंसे दोनों व्यक्तियों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचित किया।

घायलों की स्थिति

एंबुलेंस के जरिए दोनों पीड़ितों को कंडाघाट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे गहरी चोटें आई हैं। दूसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं और वह फिलहाल खतरे से पूरी तरह बाहर है।

पुलिसिया जांच और संभावित कारण

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर हाईवे पर थमे ट्रैफिक को फिर से बहाल करवाया। हालांकि दुर्घटना की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस के प्राथमिक अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर संतुलन बिगड़ा होगा या फिर चालक को नींद की झपकी आने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके।