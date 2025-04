Kullu: सुबह खिली धूप...शाम को बिगड़े मौसम के मिजाज, दर्रों पर हिमपात का क्रम शुरू

पर्यटन नगरी मनाली में मंगलवार सुबह धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। लाहौल-स्पीति सहित मनाली में भी दोपहर 2 बजे तक धूप खिली, लेकिन शाम के समय मौसम ने करवट बदली और रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा व कुंजम दर्रे में रुक-रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई।

मनाली (सोनू): पर्यटन नगरी मनाली में मंगलवार सुबह धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। लाहौल-स्पीति सहित मनाली में भी दोपहर 2 बजे तक धूप खिली, लेकिन शाम के समय मौसम ने करवट बदली और रोहतांग सहित शिंकुला, बारालाचा व कुंजम दर्रे में रुक-रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। शिंकुला दर्रे में चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही बंद रही। दर्रा बंद होने से जांस्कर के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। तिन्दी के समीप भी बार-बार हो रहे भूस्खलन से किलाड़ वासियों की दिक्कत बढ़ी है।

तिन्दी की ओर भूस्खलन, बारालाचा दर्रे की ओर हिमपात ने बढ़ाई दिक्कत

मंगलवार सुबह धूप खिलते ही बीआरओ ने सड़क बहाली शुरू की, लेकिन दोपहर बाद मौसम उनकी राह में बाधा बन गया। बीआरओ की मानें तो दारचा से शिंकुला के बीच कई जगह भूस्खलन हुआ है तथा दर्रे में हिमपात भी हुआ है जिसके चलते दर्रे में वाहनों की आवाजाही के लिए 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। दोपहर बाद बारालाचा, शिंकुला व कुंजम दर्रे में हिमपात होने से सड़क बहाली प्रभावित हुई है। बीआरओ कमांडर कर्नल गौरव ने बताया कि तिन्दी की ओर भूस्खलन जबकि बारालाचा दर्रे की ओर हिमपात ने दिक्कत बढ़ाई है।

बर्फ का दीदार करने को स्नो प्वाइंट में पहुंचे पर्यटक

मंगलवार को धूप खिलते ही पर्यटक लाहौल के स्नो प्वाइंटों के लिए रवाना हुए। गत सोमवार को हिमपात से निखरे पर्यटन स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे। रोहतांग का निकटवर्ती पर्यटन स्थल मढ़ी मंगलवार को बीआरओ के सड़क मुरम्मत कार्य के चलते बंद रहा। हर मंगलवार को मढ़ी पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। पर्यटकों ने दिन भर कोकसर, अटल टनल, सिस्सू, दारचा, पटसेउ व दीपकताल में बर्फ का मजा लिया और शाम को पर्यटक मनाली लौट आए। मालरोड मनाली में पर्यटकों की चहलकदमी देखने को मिली।

