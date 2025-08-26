Main Menu

Mandi: बालीचौकी में भारी बारिश से हालात खराब, जीरो चौक पर 2 और मकान जमींदोज

Edited By Vijay, Updated: 26 Aug, 2025 11:17 PM

situation worsens due to heavy rain in balichowki 2 more houses destroyed

मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। औट-लूहरी एनएच-305 समेत कई सड़कें भूस्खलन और बारिश के चलते रोजाना बंद हो रही हैं।

बालीचौकी (फरेंद्र): मंडी जिला के उपमंडल बालीचौकी में 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। औट-लूहरी एनएच-305 समेत कई सड़कें भूस्खलन और बारिश के चलते रोजाना बंद हो रही हैं। उपमंडल के जीरो चौक में मंगलवार काे 2 और अन्य भवन ध्वस्त हो गए हैं, जिनमें लगभग 16 दुकानें शामिल थीं। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने गत दिन पहले इन मकानों और दुकानों को खाली करवा दिया था। अब यहां पर ध्वस्त हुए भवनों की संख्या कुल मिलाकर 3 हो गई है। हालांकि मकान गिरने से जानमाल का कोई नुक्सान नहीं हुआ है, लेकिन शारश गांव के हिस्से से सुरक्षित जीरो चौक के अन्य भवनों व दुकानों पर खतरा बरकरार है। बारिश के चलते विद्युत बोर्ड के पोल भी गिर गए हैं और तारें भी टूट गईं, जिसके चलते बालीचौकी सोमवार शाम से ही अंधेरे में डूबा हुआ है। बोर्ड के कर्मचारी बिजली को बहाल करने में जुटे हुए हैं।

नाग मंदिर के समीप धंसी बालीचौकी-सुधराणी सड़क
बालीचौकी-सुधराणी सड़क भी नाग मंदिर के समीप धंस गई है, जिसकी चपेट में 4 मंजिला भवन आया है, जबकि अन्य 5 भवनों पर खतरा मंडराया है। इस स्थान पर भी सड़क के ऊपर बने 5 भवन कुछ वर्ष पहले जमीन धंसने के कारण जमींदोज हो गए थे, ऐसे में अब सड़क के निचली तरफ बने भवन खतरे की जद में आए हैं। एसडीएम बालीचौकी देवी राम ने बताया कि बालीचौकी के जीरो चौक पर 2 अन्य भवन गिर गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी। शारश गांव के हिस्से से धंस रही जमीन के चलते जीरो चौक को अलर्ट पर रखा है। दुकानें भी रात 8 बजे से पहले बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

