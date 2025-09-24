हिमाचल में दिल दहला देने वाली घटना: छात्रा ने दी जान, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Sep, 2025 01:29 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 17 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सोलन के एक क्षेत्रीय अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी कि एक छात्रा को फंदा लगाने के बाद गंभीर हालत में लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद, पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और मृतका की पहचान की। वह लद्दाख की रहने वाली थी।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा जमा एक (11वीं कक्षा) में पढ़ती थी और काफी समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। बताया गया है कि उसे पैर में दर्द की समस्या थी और वह पढ़ाई के दबाव के कारण परेशान रहती थी। घटना से एक दिन पहले, उसने अपने पिता से फोन पर बात की थी और इस दौरान वह रो भी रही थी।

यह घटना सुबह हुई, जब उसके सहपाठी क्लास में चले गए थे। छात्रा ने अपने कमरे में खुद को अकेला पाया और एक स्टॉल का इस्तेमाल करके फंदा लगा लिया। सुबह लगभग 9 बजे, एक सफाई कर्मचारी ने उसे फंदे से झूलते हुए देखा और तुरंत स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद, छात्रा को सोलन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। जांच के दौरान, पुलिस को लद्दाखी भाषा में लिखा हुआ एक हस्तलिखित नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा, फंदे के लिए इस्तेमाल किया गया स्टॉल और स्कूल बेल्ट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (SFSL) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

सोलन के पुलिस अधीक्षक (SP) गौरव सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के सोलन पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एसपी ने यह भी कहा कि हालांकि अभी तक किसी ने भी छात्रा की मौत पर कोई शक जाहिर नहीं किया है, फिर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

