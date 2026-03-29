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Weather Update: हिमाचल में फिर बदला मौसम, 5 जिलों में तेज हवाएं चलने का यैलो अलर्ट जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Mar, 2026 09:00 PM

shimla weather cold

ऑरैंज व यैलो अलर्ट के बीच में राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, वहीं मध्य व मैदानी इलाकों में खूब वर्षा हुई। अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल, चम्बा, किन्नौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ।

शिमला (संतोष): ऑरैंज व यैलो अलर्ट के बीच में राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, वहीं मध्य व मैदानी इलाकों में खूब वर्षा हुई। अटल टनल, रोहतांग पास, लाहौल, चम्बा, किन्नौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। कोकसर में 1 सैंटीमीटर ताजा हिमपात दर्ज किया गया, जबकि गोंदला में फाहे गिरे। रविवार को सोलन में सर्वाधिक 18 मिलीमीटर वर्षा हुई। भारतीय मौसम विभाग शिमला द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 4.3 डिग्री सैल्सियस की कमी आई है।

पर्यटन नगरी मनाली में 14, भुंतर में 8, धर्मशाला में 7.2, शिमला राजधानी में 4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी शिमला में सुबह से मौसम खराब रहा, लेकिन दोपहर बाद धूप खिली। रविवार को सबसे अधिकतम तापमान ऊना में 28.6 डिग्री रहा, जबकि पहाड़ों की रानी शिमला में तापमान 14.2 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री नीचे है। सबसे अधिक गिरावट सोलन में देखी गई, जहां पारा 9.2 डिग्री तक गिरकर 16 डिग्री पर पहुंच गया।

4 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार को राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान तीन जिलों कुल्लू, मंडी व शिमला में ऑरैंज व 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चम्बा व कांगड़ा में 40-50 कि.मी. प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का यैलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिजली कड़कने के साथ आंधी चलने की भी आशंका जताई है। 30 मार्च, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं। 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को राज्य के कुछ चुनिंदा स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

 

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