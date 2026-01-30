Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शिमला में भयानक हादसा: सड़क से नीचे गिरी ऑल्टो कार...दंपति गंभीर घायल

शिमला में भयानक हादसा: सड़क से नीचे गिरी ऑल्टो कार...दंपति गंभीर घायल

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Jan, 2026 11:45 AM

car falls off road in shimla couple injured

Shimla Road Accident: हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में जा रही ऑल्टो कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से नीचे जा गिरी।...

Shimla Road Accident: हिमाचल के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में जा रही ऑल्टो कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गहरी खाई में गिरी कार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय निवासी हुकम चंद ने बताया कि गुरुवार की रात उन्हें अपने घर से लगभग 150 मीटर दूर सड़क से वाहन गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह अपने भाई मोती लाल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ऑल्टो के-10 कार दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में सड़क से नीचे गिरी हुई थी, जबकि वाहन चालक प्यारे लाल और उनकी पत्नी सुनीता गंभीर रूप से घायल हालत में सड़क किनारे पड़े थे। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में जुटी पुलिस

ग्रामीणों की सहायता से दोनों घायलों को सड़क तक लाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। शिकायतकर्ता हुकम चंद ने हादसे के लिए वाहन चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!