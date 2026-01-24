Shimla: पूर्ण राज्यत्व दिवस पर CM करेंगे वैब सीरीज द व्हाइट टूथ का शुभारंभ

पूर्ण राज्यत्व दिवस के प्रागपुर कांगड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के उपलक्ष्य पर हिप्र ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा नशे पर तैयार की गई वैब सीरीज द व्हाइट टूथ का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुभारंभ करेंगे।

शिमला (ब्यूरो): पूर्ण राज्यत्व दिवस के प्रागपुर कांगड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के उपलक्ष्य पर हिप्र ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा नशे पर तैयार की गई वैब सीरीज द व्हाइट टूथ का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुभारंभ करेंगे। हिप्र ज्ञान-विज्ञान समिति के राज्य सचिव सत्यवान पुंडीर ने जारी बयान में कहा कि इस वैब सीरीज का पहला एपिसोड 25 जनवरी को प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वैब सीरीज का पहला सीजन 7 एपिसोड का होगा। हर एपिसोड 15 दिन में दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। सत्यवान पुंडीर ने कहा कि नशे के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए वैब सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी। उन्होंने वैब सीरीज को तैयार करने के लिए हर प्रकार से सहयोग देने वालों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें नशामुक्त हिमाचल की दिशा में एकजुट होकर काम करना होगा।

पुंडीर ने बताया कि इस वैब सीरीज के लॉन्च होने के तुरंत बाद पहला एपिसोड ज्ञान-विज्ञान स्ट्रीम के नाम से यू-ट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व तमाम संगठनों से भी अपील की है कि इस वैब सीरीज को सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर करके अधिक से लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि संगठन की विभिन्न इकाइयां भी वैब सीरीज को अपने संबंधित यूनिट में दिखाएंगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस वैब सीरीज को अवश्य देखें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करके नशे के खिलाफ इस जनांदोलन में अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें।