Shimla: सरदार पटेल विश्वविद्यालय को जेओए (आईटी) भर्ती परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने के आदेश

15 Sep, 2025 08:52 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जेओए (आईटी) के 25 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को जेओए (आईटी) के 25 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा का परिणाम तत्काल घोषित करने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने 7 सितम्बर 2022 के विज्ञापन के अनुसार इन पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने निर्मला देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। सरकार ने इस मामले में सुनवाई स्थगित करने की गुहार लगाई थी जिसे अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन परीक्षा सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी द्वारा आयोजित की गई थी, जो एक स्वायत्त निकाय है।

इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को 16 पत्र जारी किए गए थे, जिनमें परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी गई थी। इसलिए अदालत को ऐसा कोई कारण नहीं लगता जिसके अनुसार राज्य सरकार को अतिरिक्त समय दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब जेओए (आईटी) के पदों को भरने के लिए परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी तो एक स्वायत्त निकाय होने के नाते, विश्वविद्यालय के लिए परिणाम घोषित करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी।

इस मामले में विज्ञापन 07.09.2022 को जारी किया गया था और उसके बाद 20.10.2022 को परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 7640 उम्मीदवारों (पुरुष और महिला दोनों) ने आवेदन किया था। प्रतिवादी विश्वविद्यालय का कहना था कि परिणाम तैयार है और इसे घोषित किया जा सकता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 26.12.2022 के पत्र द्वारा इसकी घोषणा स्थगित की गई थी। प्रार्थियों का कहना था कि हजारों उम्मीदवार, जिन्होंने विचाराधीन पद के लिए आवेदन किया था, अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद तीन वर्ष से अधिक समय बीतने की संभावना है, लेकिन आज तक, बिना किसी ठोस कारण के, परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है।

