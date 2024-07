हिमाचल में 15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे स्क्रैप, 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Jul, 2024 07:15 PM

हिमाचल में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्तूबर महीने से इसकी शुरूआत हो सकती है।

शिमला (राजेश): हिमाचल में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अक्तूबर महीने से इसकी शुरूआत हो सकती है। स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रियूज यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा। जब वाहन स्क्रैप के लिए जाएगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी मैंटेन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि सरकारी पुरानी हो चुकी गाड़ियों की ऑक्शन हो जाती है। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है लेकिन इनके कुछ पाट्र्स को मैकेनिक खोल कर प्रयोग करते रहते हैं और यह इस्तेमाल चलता रहता है। वहीं ऐसा करने से सरकार की सरकारी पुराने वाहनों को खत्म करने की जो मंशा है वह पूरी नहीं होती। स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्पेयर पार्टस को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल निजी वाहनों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

स्क्रैप केंद्र खोलने को लेकर कार्यशाला भी कर चुका है विभाग

परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें स्क्रैप केंद्र खोलने के इच्छुक लोगों को राज्य सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बताया गया। इसके लिए नियम व शर्तें क्या होंगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। विभाग का कहना है कि जल्द ही इस की आगामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। विभाग ने स्क्रैप केंद्र खोलने के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग आवेदनों की स्क्रूटनिंग कर रहा है। जल्द ही चयनित फर्म को कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

नई गाड़ी के पंजीकरण पर 25 से 50 प्रतिशत मिलेगी छूट

स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैर-व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाता है तो नई गाड़ी खरीदने के बाद पंजीकरण पर उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी।

क्या कहते हैं परिवहन विभाग निदेशक

परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी का कहना है कि प्रदेश में भी 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्कैप किया जाएगा। निजी वाहनों पर अभी कोई नियम नहीं है। प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियों व बसों की आरसी रद्द की जा रही है, जिसमें एचआरटीसी की बसों सहित अन्य विभागों के वाहन है। वहीं प्रदेश में वाहनों के स्क्रैप केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए टैंडर प्रक्रिया जारी है। जिन लोगों ने स्क्रैप केंद्र खोलने को आवेदन किया है जल्द ही प्रकिया पूरी कर कार्य आबंटित किया जाएगा।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here