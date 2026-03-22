Shimla: वर्ष 2025 में हिमाचल पहुंचे 84828 विदेशी पर्यटक, आंकड़ों में साल दर साल हो रही वृद्धि

हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आमद में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या मेें बीते वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि रही।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आमद में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2025 में विदेशी पर्यटकों की संख्या मेें बीते वर्षों की तुलना में अधिक वृद्धि रही। वर्ष 2025 मेें विदेशी पर्यटकों की आमद 84828 रही, जबकि यह आंकड़ा कोरोना काल के बाद से अब तक सबसे अधिक है। वर्ष 2024 में जहां विदेशों से 82765 पर्यटक आए थे, जबकि 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में 2063 अधिक विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की।

कोरोना काल के बाद अगर विदेशी पर्यटक किसी वर्ष में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक पहुंचे हैं तो वह वर्ष 2025 है, जब विदेशों से 84828 पर्यटक आए। इससे पहले वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा बेहद कम रहा था। वर्ष 2020 में जहां 42665 विदेशी पर्यटक आए थे, वर्ष 2021 में 4832 विदेश पर्यटक, वर्ष 2022 में 29333 और वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा 62806 रहा था। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में जो आंकड़ा कोरोना काल के चलते कम हो गया था, वे इसके बाद साल दर साल बढ़ता गया और वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2025 में सबसे अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक हिमाचल आए हैं। वर्ष 2019 में 382876 विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल का भ्रमण किया था।

इन दिनों विदेशी पर्यटकों के ग्रुप्स हिमाचल प्रदेश में भ्रमण करने का लुत्फ उठा रहे हैं और बीते 2 सप्ताह में इनकी संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इसको देखते हुए उम्मीद है कि वर्ष 2026 में विदेशी पर्यटकों के आने का आंकड़ा वर्ष 2019 के आंकड़ों को पार कर जाएगा। रविवार को पहाड़ों की रानी शिमला में विदेशी पर्यटकों की काफी आवाजाही देखने को मिली। शिमला का इतिहास ब्रिटिश काल के समर कैपिटल से जुड़़ा है और यहां की ऐतिहासिक धरोहर व भवन पर्यटकों को हमेशा से ही आकर्षित करते रहे हैं।

इसके चलते विदेशी पर्यटकों ने यहां के ऐतिहासिक भवनों व स्थानों का भ्रमण किया। वर्ष 2017 में जहां रिकॉर्ड संख्या में कुल 470992 विदेशी पर्यटक हिमाचल आए थे। इसके बाद वर्ष 2018 में 356568 और वर्ष 2019 मेें 382876 विदेशी पर्यटक हिमाचल पहुंचे थे। वर्ष 2022 से 2025 तक विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जहां पूर्व में विदेशी पर्यटक लाखों में आते थे अब आंकड़ा हजारों में ही सिमटा हुआ है। कोरोना काल से पहले हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा 3 से 4.50 लाख से अधिक रहता था।

पहाड़ों की रानी शिमला में दिन भर रही रौनक

बीते दिनों पूर्व लगातार हुई बारिश के बाद मौसम खुलते ही पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। रविवार को रिज मैदान सहित माल रोड के अलावा अन्य स्थानों पर खासी रौनक देखने को मिली। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने पर आगामी समर सीजन में पर्यटकों की अच्छी आमद रहने की उम्मीद है।

वर्ष 2025 में हिमाचल के किस जिला में कितने पर्यटक आए

चम्बा 899, हमीरपुर 11, कांगड़ा 29755, किन्नौर 4845, कुल्लू 10587, लाहौल-स्पीति 7456, मंडी 769, शिमला 26887, सिरमौर 472, सोलन 3113, ऊना 349= कुल 84828