CM का फर्जी PSO बनकर कर रहा था ऐसे कारनामे, असली पीएसओ ने दर्ज करवाया मामला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फर्जी पीएसओ बनकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर धौंस जमाने वाले के खिलाफ असली पीएसओ ने मामला दर्ज करवाया है।

शिमला (संतोष कुमार): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फर्जी पीएसओ बनकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर धौंस जमाने वाले के खिलाफ असली पीएसओ ने मामला दर्ज करवाया है। नकली पीएसओ बनकर एक व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर फोन करके अपना परिचय मुख्यमंत्री के पीएसओ के रूप में दे रहा था और अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब इस बात का पता असली पीएसओ अभिषेक शर्मा को चला तो उन्होंने भी उसके नंबर पर फोन किया तो उल्टा उनके साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग करके धौंस जमाने लगा।

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू का फर्जी निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) बनकर एक शख्स द्वारा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को फोन कॉल करने का मामला सामने आया है। आरोपी शख्स खुद को मुख्यमंत्री का पीएसओ बताकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए धौंस जमा रहा था। इसका खुलासा तब हुआ, जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पीएसओ अभिषेक शर्मा निवासी गांव मांडलिन डाकघर निहाली तहसील रक्कड़ जिला कांगड़ा तक यह बात पहुंची। इस पर उन्होंने आरोपी को फोन (नंबर-98054-00055) पर कॉल की और उससे बात की तो वह भी दंग रह गए, क्योंकि आरोपी ने उन्हें भी अपना परिचय मुख्यमंत्री के पीएसओ अभिषेक के तौर पर दिया।

12 जुलाई को पीएसओ अभिषेक को आया था कार्यकर्त्ता का फोन

मुख्यमंत्री सुक्खू के पीएसओ अभिषेक शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 12 जुलाई को उन्हें एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता का फोन आया जिन्होंने बताया कि एक शख्स कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को कॉल कर रहा है और खुद को मुख्यमंत्री सुक्खू के पीएसओ अभिषेक शर्मा के रूप में पेश कर रहा है। साथ ही आरोपी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। शिकायत में बताया कि उन्होंने जब उपरोक्त मोबाइल नंबर पर बात की तो उस शख्स ने बताया कि वह मुख्यमंत्री का पीएसओ अभिषेक बोल रहा है और मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के गांव बेला का रहने वाला है तथा वह पुलिस की चतुर्थ बटालियन जंगल बेरी में तैनात है और उसका नंबर-154 है।

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस: गांधी

एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पीएसओ अभिषेक शर्मा की शिकायत पर छोटा शिमला थाना में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 204 व 351(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल की जा रही है, वहीं आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए सीडीआर भी खंगाली जा रही है।

