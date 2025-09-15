Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • कोटखाई में दिल दहला देने वाला हादसा: पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, अन्य गंभीर घायल

कोटखाई में दिल दहला देने वाला हादसा: पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत, अन्य गंभीर घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Sep, 2025 02:47 PM

shimla 4 people died tragically in a pickup accident

शिमला जिले के कोटखाई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोटखाई के रामनगर के पास पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तीन नेपाली मूल के नागरिक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से...

हिमाचल डेस्क। शिमला जिले के कोटखाई में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोटखाई के रामनगर के पास पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में तीन नेपाली मूल के नागरिक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल है। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, यह हादसा कोटखाई रामनगर के खोला कैंची के पास हुआ। गाड़ी में कुल सात लोग सवार थे, जिनमें से चार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में जोगिंदर सिंह (पुत्र बालक राम, निवासी खोला गांव) और तीन नेपाली मूल के नागरिक शामिल हैं। फिलहाल, इन नेपाली नागरिकों की पहचान नहीं हो पाई है।

हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!