  • Himachal: मनाली हाईवे पर फिर दौड़ेगी गाड़ियां: इस दिन तक बहाल करने के दिए निर्देश

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Sep, 2025 09:52 AM

himachal vehicles will run again on manali highway

केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी...

हिमाचल डेस्क। केंद्रीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली पर जोर

अजय टम्टा ने मनाली तक नेशनल हाईवे को 20 सितंबर तक हर हाल में बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनाली एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और सड़क की बहाली से यहां के लोगों और पर्यटकों को राहत मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 का भी निरीक्षण किया, जिसकी हालत जगह-जगह खराब है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को तुरंत प्रभाव से सड़क की मरम्मत करने को कहा।

थाची सड़क की मरम्मत और बैली ब्रिज का निर्माण

मंत्री ने माणी गांव का भी दौरा किया, जहां मुख्य सड़क थाची क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने इस सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने और यहां पर एक बैली ब्रिज बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत इसका प्राक्कलन तैयार कर भेजने को कहा।

केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता

अजय टम्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया है। केंद्र सरकार ने तत्काल राहत के लिए 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसके अलावा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड भी हिमाचल प्रदेश को दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रियों की टीम का दौरा

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही सात केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में नुकसान का जायजा ले रही है। यह टीम केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की राहत और पुनर्वास योजनाएं बनाई जाएंगी।

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, करसोग के विधायक दीपराज, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित कई अन्य नेता और अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने सभी से राहत कार्यों में समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके।

