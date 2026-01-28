Bilaspur: पोल्ट्री फार्म में लगी आग, डेढ़ लाख का नुक्सान

पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव भल्लू में बीती रात एक पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लगने से फार्म पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना में लगभग डेढ़ लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान लगाया जा रहा है।

शाहतलाई (हिमल): पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव भल्लू में बीती रात एक पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लगने से फार्म पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना में लगभग डेढ़ लाख रुपए के नुक्सान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पोल्ट्री फार्म के मालिक लखबीर सिंह पटियाल ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे उनके पालतू कुत्ते के जोर-जोर से भौंकने पर उनकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो उनके पोल्ट्री फार्म में आग लगी हुई थी और आग तेजी से फैल चुकी थी। उन्होंने तुरंत लोगों को इसकी सूचना दी। कई लोग मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक फार्म का अधिकांश हिस्सा जल चुका था।

लखबीर सिंह पटियाल ने बताया कि सौभाग्यवश उन्होंने कुछ दिन पहले ही करीब 4 हजार चूजों को बेच दिया था, जिस कारण बड़ा नुक्सान होने से बचाव हो गया। इसके बावजूद आगजनी की घटना में पोल्ट्री फार्म का ढांचा, उपकरण व अन्य सामान जलकर राख हो गया, जिससे लगभग डेढ़ लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना तलाई की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने आगजनी की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।