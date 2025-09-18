Chamba: सनवाल पंचायत प्रधान, उपप्रधान व सभी वार्ड पंच बर्खास्त

चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले मामले में पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड मैंबरों को पद से बर्खास्त (टर्मिनेट) कर दिया है। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने यह कार्रवाई अमल में लाई...

चम्बा (काकू चौहान): चम्बा जिले के चुराह क्षेत्र की सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए के गड़बड़झाले मामले में पंचायत प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड मैंबरों को पद से बर्खास्त (टर्मिनेट) कर दिया है। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सनवाल पंचायत को भंग करने के लिए पंचायती राज विभाग को भी पत्र भेज दिया गया है। जल्द पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। बता दें कि सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। जांच में गड़बड़झाले के आरोप सही पाए जाने पर पंचायत के प्रधान को पहले ही निलंबित कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई को पंचायत प्रधान ने डिवीजनल कमिश्नर धर्मशाला की अदालत में चुनौती दी थी। पंचायत प्रधान की अपील पर डिवीजनल कमिश्नर ने डीसी को नए सिरे से मामले की जांच करने के आदेश जारी किए थे।

उसके बाद एसडीएम चुराह ने मामले की दोबारा जांच की। जांच के दौरान भ्रष्टाचार में पंचायत प्रतिनिधियों की संलिप्तता के आरोप एक बार फिर सही पाए गए। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट तैयार करके आगामी कार्रवाई के लिए डीसी को भेज दी थी। डीसी ने वीरवार को एसडीएम चुराह की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सनवाल पंचायत के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही सनवाल पंचायत को भंग करने की पंचायती राज विभाग शिमला से अनुशंसा की है। अब पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। डीसी मुकेश रेप्सवाल ने बताया कि जांच में पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड मैंबर बराबर के दोषी पाए गए हैं। इसके चलते सभी को बर्खास्त (टर्मिनेट) किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत को भंग करने को लेकर पंचायती राज विभाग शिमला को लिखा गया है।