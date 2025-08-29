Shimla: गैस्ट हाऊस में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, संचालक दबोचा

रोहड़ू पुलिस ने यहां चल रहे एक निजी गैस्ट हाऊस में देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए संचालक को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार उक्त गैस्ट हाऊस में लंबे समय से यह अवैध कार्य चल रहा था।

रोहड़ू (कुठियाला): रोहड़ू पुलिस ने यहां चल रहे एक निजी गैस्ट हाऊस में देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए संचालक को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार उक्त गैस्ट हाऊस में लंबे समय से यह अवैध कार्य चल रहा था। शुक्रवार को एसएचओ रोहड़ू अमित शर्मा की अगुवाई में एक टीम गठित कर गैस्ट हाऊस पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा।

डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि गैस्ट हाऊस में छापामारी करने गई पुलिस टीम ने मौके से बलवंत कोटिया निवासी गांव पगास डाकघर खंगटेडी तहसील रोहड़ू को गिरफ्तार किया है। वहीं गैस्ट हाऊस से पुलिस ने पंजाब की रहने वाली एक लड़की को रैस्क्यू कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लड़की को रैस्क्यू करने के बाद परामर्श केंद्र भेज दिया है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।