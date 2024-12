Himachal: ऊना में डिजिटल अरैस्ट कर सेवानिवृत्त सैनिक-शिक्षक से 61.29 लाख रुपए की ठगी

भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद शिक्षा विभाग से रिटायर हुए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने उससे 61 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है।

हरोली (संजीव दत्ता): भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद शिक्षा विभाग से रिटायर हुए एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने उससे 61 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। पीड़ित ने इसकी शिकायत हरोली थाना में दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार 22 नवम्बर को शिकायतकर्त्ता अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। भेजने वाले ने खुद को मुम्बई पुलिस स्टेशन के इंस्पैक्टर हेमराज कोली बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन, मुम्बई में 17 लोगों द्वारा शिकायत की गई है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी संपर्क किया, जिसने अपना नाम सब इंस्पैक्टर संदीप राव बताया।

संदीप राव ने कहा कि नरेश गोयल नामक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पकड़ा गया है और उसके घर से एक एटीएम कार्ड मिला है जो शिकायतकर्त्ता के नाम पर था। उसने यह भी कहा कि उस एटीएम कार्ड से एक बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद उसे फर्जी दस्तावेज और बैंक खातों की डिटेल भेजी गईं, जिससे वह धोखाधड़ी के जाल में फंस गया। पीड़ित से जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे यह कहा गया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उसे जांच के नाम पर अपने सभी पैसे ठगों के खातों में भेजने को कहा गया। जलसाजों ने उसे घर पर ही रहने को कहा तथा 2-2 घंटे में उसे व्हाट्सएप पर रिपोर्ट करने को कहा।

शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उसकी पत्नी के नाम पर 6-7 एफडी पंजाब नैशनल बैंक में हैं। संदीप राव ने उसे उन एफडीआर को तोड़कर सारा पैसा आरटीजीएस के माध्यम से उसके द्वारा दिए गए बैंक खाते में भेजने के लिए कहा। इस पर उसने पत्नी की एफडी को तोड़ा और 27 लाख 50 हजार रुपए आरटीजीएस के माध्यम से खाते में भेज दिए। इसके बाद उसे 27 लाख 50 हजार रुपए की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जाली रसीद भी प्राप्त हुई।

शिकायतकर्त्ता ने बताया कि वह प्रत्येक 2 घंटे में उसे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर देता रहा। इसके बाद उसे फिर से व्हाट्सएप पर उसी नम्बर से पेसे भेजने का मैसेज आया, जिस पर उसने 6,15,419 रुपए भेज दिए। इसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जाली रसीद भी भेजी गई। इसके बाद उसने अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा 15 लाख रुपए भी आरटीजीएस के माध्यम से जालसाजों के बताए गए बैंक खाते में भेज दिए। इसके बाद उसने म्युच्यूअल फंड के 5,87,100 रुपए अपने खाते में डाले और जालसाजों के बताए बैंक खाते में 7,13,527 रुपए भेज दिए। इसके बाद पत्नी व उसके सांझे खाते से 5,48,007 रुपए दिए गए बैंक खाते में भेज दिए। इस तरह शातिरों ने उससे कुल 61,29,066 रुपए की ठगी कर डाली।

संदीप राव ने उसे एक अन्य व्हाट्सएप नम्बर भी दिया था। जब उसने अपनी पत्नी के मोबाइल नम्बर से संदीप राव के साथ चैट की तो उसे आभास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि आज उसे व्हाट्सएप पर फिर से फोन आया जिसमें उसे कहा गया कि अगर उसने उसे और पैसे नहीं दिए तो उसे 2 दिन के अन्दर खत्म कर देंगे, जिस कारण वह बेहद तनाव में है। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उसके साथ अज्ञात लोगों ने मुम्बई पुलिस के अधिकारी विश्वास ननंगरे पाटिल, संदीप राव तथा हेमराज कोली के नाम का प्रयोग करके उसके साथ डिजिटल अरैस्ट कर धोखाधड़ी की है। वहीं थाना प्रभारी सुनील सांख्यान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

