HPU Shimla: एमपीएड और स्पैशल चांस के तहत विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित, विद्यार्थी ऐसे करें चैक

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने एमपीएड प्रथम व तृतीय सैमेस्टर की परीक्षाओं के अलावा स्पैशल चांस के तहत कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बीते दिसम्बर माह में आयोजित हुई इन परीक्षाओं के तहत एमपीएड प्रथम का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत और तृतीय सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम 91.67 प्रतिशत रहा। इसके अलावा स्पैशल चांस के तहत बीए प्रथम सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम 73.33 प्रतिशत, बीए तृतीय सैमेस्टर का परिणाम 84.61 प्रतिशत, बीकॉम प्रथम सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत और बीएससी प्रथम सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम 72.72 प्रतिशत रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी अपने आईडी के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं।

बीपीई व बीपीएड ईवन सैमेस्टर की रि-अपेयर परीक्षाएं मई में, आवेदन शुरू

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीपीई इवन सैमेस्टर और बीपीएड ईवन सैमेस्टर की रि-अपेयर परीक्षाएं मई माह में आयोजित होंगी। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 2 मई तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में शनिवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल की ओर से अधिसूचना जारी हुई।

