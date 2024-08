Kullu: पर्यटकों को बचाने गए होमगार्ड जवान के साथ हुआ ये हादसा, 10 घंटे बाद रैस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 02:30 PM

मणिकर्ण घाटी के कायलूधार क्षेत्र में फंसे 3 पर्यटकों को रैस्क्यू करने के लिए टीम के साथ गया होमगार्ड जवान गिरकर घायल हो गया, जिससे उसके पीठ में चोट पहुंची है।

कुल्लू (गौरीशंकर): मणिकर्ण घाटी के कायलूधार क्षेत्र में फंसे 3 पर्यटकों को रैस्क्यू करने के लिए टीम के साथ गया होमगार्ड जवान गिरकर घायल हो गया, जिससे उसके पीठ में चोट पहुंची है। हालांकि क्षेत्र में फंसे तीन पर्यटक युवकों को समय पर रैस्क्यू कर लिया गया था लेकिन इस रैस्क्यू ऑप्रेशन के दौरान घायल होमगार्ड जवान को रैस्क्यू करने के लिए अलग से रैस्क्यू ऑप्रेशन चलाना पड़ा।

घायल होमगार्ड जवान के लिए एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान बुलाए गए, जिन्होंने क्षेत्र के कटागला और आसपास के ग्रामीण युवाओं के साथ मिलकर घायल होमगार्ड को रैस्क्यू करने के लिए ऑप्रेशन शुरू किया। करीब 10 घंटे के रैस्क्यू ऑप्रेशन के बाद होमगार्ड जवान को देर रात 12 बजे के बाद सड़क तक पहुंचाया और उसके बाद उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया है जहां उसका उपचार चल रहा है।

होमगार्ड कमांडैंट कुल्लू निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि जवान रैस्क्यू ऑप्रेशन के दौरान गिर गया था, जिसकी जानकारी मिली थी। उसके बाद घटनास्थल के लिए एनडीआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय युवाओं को रैस्क्यू के लिए भेजा गया था। देर रात को घायल होमगार्ड जवान को रैस्क्यू किया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उधर, प्रशासन ने रैस्क्यू ऑप्रेरेशन के लिए रैस्क्यू दल के सदस्यों और ग्रामीण युवाओं की पीठ थपथपाई है।

