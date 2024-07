जयराम सरकार में मिली हुई सुविधा को छीनने लगी सुक्खू सरकार : जम्वाल

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 09:51 PM

मंत्रिमंडल द्वारा बिजली बिलों पर मिल रही सबसिडी को बंद करने के फैसले पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश में उपचुनाव और अपनी पत्नी के चुनाव को 2 दिन भी नहीं बीते और मुख्यमंत्री ने जनता पर महंगाई का चाबुक चला दिया।

सुंदरनगर(सोनी): मंत्रिमंडल द्वारा बिजली बिलों पर मिल रही सबसिडी को बंद करने के फैसले पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश में उपचुनाव और अपनी पत्नी के चुनाव को 2 दिन भी नहीं बीते और मुख्यमंत्री ने जनता पर महंगाई का चाबुक चला दिया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि टैक्स अदा करने वालों की सबसिडी बंद करने की आड़ में लिए‌ गए‌ इस फैसले से आम जनता प्रभावित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार आम‌ जनता की जेब से पैसा निकाल कर उसे अपने मित्रों पर लुटाएगी। राकेश जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में यह जनविरोधी और स्वार्थी सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

जम्वाल ने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आते ही 1000 से ज्यादा जन सरोकार वाले संस्थान एक झटके में बंद कर दिए। अब धीरे-धीरे जनता से पूर्व जयराम सरकार द्वारा दी सुविधाओं को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार आज पिछली जयराम ठाकुर सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को भी लोगों से छीनने लगी है। ऐसे जनविरोधी फैसलों से स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री सुक्खू असंवेदनशील व्यक्ति हैं, जिन्हें मात्र अपने लाभ के कुछ नहीं दिखाई देता है। इस सरकार ने एक और जनविरोधी फैसला 125 यूनिट बिजली की सबसिडी को बंद करने‌ का लिया है‌।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here