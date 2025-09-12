Main Menu

  • Himachal: चम्बा के भटियात में मूसलाधार बारिश से तबाही, लाहड़ी भाटी में भूस्खलन की चपेट में आया पैट्रोल पंप

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 06:48 PM

rain wreaks havoc in bhatiyat petrol pump buried under debris

चम्बा जिला के भटियात उपमंडल के अंतर्गत परछोड़ व खतेट पंचायत में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों व सड़कों को भारी नुक्सान हुआ है। समूचे क्षेत्र में जोरदार बारिश के दौरान बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए।

चुवाड़ी (ब्यूरो): चम्बा जिला के भटियात उपमंडल के अंतर्गत परछोड़ व खतेट पंचायत में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों व सड़कों को भारी नुक्सान हुआ है। समूचे क्षेत्र में जोरदार बारिश के दौरान बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर डर के मारे लोगों ने पूरी रात जागते हुए गुजारी। बारिश का वेग इस कदर तेज था कि सुबह होते ही तबाही का मंजर देखकर लोग परेशान हो गए।

रात को लाहड़ू से नूरपुर और शाहपुर-धर्मशाला मार्ग यातायात के लिए बंद हो गए थे, जिन्हें शुक्रवार दोपहर बाद ही यातायात के लिए बहाल किया जा सका। बारिश से टिकर गला नामक स्थान पर सड़क का नामोनिशान मिट चुका था, जिसे नए सिरे से बनाया गया है। रात के समय बिजली के खंभे गिरने और एक ट्रांसफार्मर पर पत्थर गिरने से वह टूट कर खाई में जा गिरा, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में रात के समय ही बिजली बंद हो गई।
PunjabKesari

वहीं लाहड़ू से कुछ दूरी पर लाहड़ी भाटी नामक स्थान पर स्थित एक पैट्रोल पंप भी भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस पैट्रोल पंप पर ऊपर पहाड़ी से भारी मलबा व बड़े-बड़े पत्थर गिरने से नुक्सान पहुंचा है। बिजली बोर्ड चुवाड़ी के एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि मूसलाधार बारिश से कई खंभे टूट गए और लाइनें उखड़ गई हैं। 20 केवी लाइन के ट्रांसफार्मर के टूटकर खाई में गिरने से विभाग को भारी क्षति पहुंची है, जिसका आकलन किया जा रहा है।

