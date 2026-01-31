Main Menu

हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, 3 फरवरी तक बारिश-बर्फबारी का अलर्ट; बढ़ेगी ठंड

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Jan, 2026 04:43 PM

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज यानी शनिवार रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी...

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज यानी शनिवार रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी करते हुए अगले तीन दिनों तक खराब मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया है।

अब भी करीब 400 सड़कें यातायात के लिए बंद

हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद प्रदेश में जनजीवन अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट पाया है। राज्य में अब भी करीब 400 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, जबकि इतने ही बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। हालांकि शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में सुबह से धूप खिली रही, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और लोगों को कुछ राहत मिली। इसी बीच कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने इन संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है।

कब और कहां कैसा रहेगा मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, 31 जनवरी और 6 फरवरी को ऊंची पहाड़ियों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 1 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। एक फरवरी के लिए भारी बर्फबारी और बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 2 और 3 फरवरी को भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान गैर-ज़रूरी यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

