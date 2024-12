Himachal: आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी में जुटा राज्य चुनाव आयोग, मतपेटी पर लगेगा QR Code

वर्ष 2025-26 में संभावित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से आवश्यक तैयारियों के संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने वीरवार को हमीर भवन में जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की।

हमीरपुर (ब्यूरो): वर्ष 2025-26 में संभावित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से आवश्यक तैयारियों के संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने वीरवार को हमीर भवन में जिला हमीरपुर के अधिकारियों के साथ बैठक की। अनिल खाची ने कहा कि अभी इन चुनावों के लिए काफी ज्यादा समय है, लेकिन इनकी प्रक्रिया के संबंध में सभी संबंधित अधिकारी अपडेट रहेंगे और इनके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे तो चुनाव के समय उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।

अधिकारी आयोग को प्रेषित करेंगे रिपोर्ट

अनिल खाची ने कहा कि संबंधित अधिकारी जिले में मतपेटियों की उपलब्धता, इनकी मुरम्मत, पेंटिंग एवं आइलिंग-ग्रीसिंग और स्टोरेज इत्यादि की समीक्षा कर आयोग को इसकी रिपोर्ट प्रेषित करें। उन्होंने बताया कि इस बार हर मतपेटी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे इनकी स्कैनिंग और एप के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। चुनाव सामग्री और स्टेशनरी के सामान इत्यादि का आबंटन भी इन्वैंटरी मैनेजमैंट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए, सभी तरह की सामग्री का पूरा रिकॉर्ड रखें, पुरानी अनावश्यक एवं आऊटडेटिड सामग्री को नियमानुसार डिस्पोज करवाएं और पूरे स्टॉक के आकलन के बाद ही डिमांड भेजें।

इलैक्टोरल रोल्स मैनेजमैंट सिस्टम से तैयार की जाएंगी मतदाता सूचियां

अनिल खाची ने कहा कि मतदाता सूचियां इलैक्टोरल रोल्स मैनेजमैंट सिस्टम (ईआरएमएस) के माध्यम से तैयार की जाएंगी। मतदाता सूचियों और निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस चुनाव के लिए बैलेट पेपर तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। बैलेट पेपर तैयार करते समय अत्यंत सावधानी बरती जानी चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

प्रचार गतिविधियों का रखें पूरा रिकॉर्ड

अनिल खाची ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन, डिलिमिटेशन, वार्डबंदी, आरक्षण और मतदाता सूचियों में पंजीकरण के समय आयोग के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना होनी चाहिए। इनके ड्राफ्ट के प्रकाशन की सूचना का आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए, ताकि लोग अपने दावे या आपत्तियां दर्ज करवा सकें और चुनाव के समय अनावश्यक याचिकाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और नोटिस बोर्ड के अलावा लाऊड स्पीकरों एवं अन्य पारंपरिक साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन प्रचार गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड भी रखें।

दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना की जाएगी सुनिश्चित : उपायुक्त

बैठक में राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी संजीव महाजन ने निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रबंधों की विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने राज्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिले में आयोग की ओर जारी सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में एडीएम राहुल चौहान, सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, पंचायती राज विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

