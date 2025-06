Mandi: नैशनल हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी के खिलाफ दमसेड़ा में धरने पर बैठी किसान सभा, जानें क्या है मामला

Edited By Vijay, Updated: 27 May, 2025 07:26 PM

हिमाचल किसान सभा ने मंगलवार को दमसेड़ा में एनएच का निर्माण रही कंपनी द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं व प्रभावितों की कोई भी सुनवाई न करने को लेकर सड़क पर बैठकर धरना दिया।

सरकाघाट (महाजन): हिमाचल किसान सभा ने मंगलवार को दमसेड़ा में एनएच का निर्माण रही कंपनी द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं व प्रभावितों की कोई भी सुनवाई न करने को लेकर सड़क पर बैठकर धरना दिया। धरने के दौरान प्रभावितों ने एनएच निर्माण कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे आधा घंटा तक यातायात भी बाधित हुआ। बाद में तहसीलदार मनीष चौधरी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को धरने से उठाया, जिसके बाद यातायात बहाल हुआ। धरने का नेतृत्व पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह व किसान सभा अध्यक्ष रणताज राणा के साथ दिनेश काकू, प्रधान सरिता देवी, मेहर चंद गारला, अमृत लाल, पूर्ण पराशर, नानक चंद व सोहन सिंह इत्यादि ने किया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने प्रशासन और विधायकों को अपने अधीन कर रखा है, जिसके कारण उनकी मांगों पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। धरने में स्थानीय पंचायत प्रधान सलिता देवी, उपप्रधान लश्करी राम तथा प्रभावितों जगदीश, सोहन सिंह, सरवन कुमार, भाग सिंह, नेक राम, हरदेव सिंह, गुड्डी देवी व निर्मला देवी सहित दर्जनों लोगों ने भाग लिया।

अब 30 मई को चोलथरा और 2 जून को रखोह में होंगे धरने

भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एनएच निर्माण कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण से जहां आम जनता परेशान है, वहीं कुछ परिवारों को पिछले डेढ़ साल से मानसिक तनाव में रहना पड़ रहा है। कंपनी ने इन लोगों के घरों के आसपास कटिंग की है, जिससे उनके गिरने का खतरा पैदा हो गया है। धरने पर बैठे लोगों व किसान सभा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अब 30 मई को चोलथरा और 2 जून को रखोह में धरने-प्रदर्शन किए जाएंगे।

इससे पहले भी 2 बार प्रदर्शन कर चुकी है किसान सभा

बता दें कि पिछले डेढ़ महीने से हिमाचल किसान सभा प्रभावितों के घरों के पास सुरक्षा दीवारें लगाने, तोड़े रास्तों और पेयजल स्रोतों का पुननिर्माण जल्द करने तथा सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग कर रही है। इन्हीं मांगों को लेकर सभा 2 बार प्रदर्शन भी कर चुकी है लेकिन न तो कंपनी कोई सुनाई कर रही है और न ही प्रशासन, जिसके चलते आज किसान सभा ने सड़क पर बैठकर धरना दिया।

