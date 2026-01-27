शिमला की यादों में खोईं डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा, बच्चों संग बनाई स्नो-गर्ल; सोशल मीडिया पर की भावुक पोस्ट

Preity Zinta Childhood Memories: बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की बेटी प्रीति जिंटा (Preity Zinta) एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़े भावुक अंदाज में नजर आईं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके एक भावनात्मक पोस्ट ने न सिर्फ बचपन की यादों को ताज़ा...

Preity Zinta Childhood Memories: बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की बेटी प्रीति जिंटा (Preity Zinta) एक बार फिर अपनी जड़ों से जुड़े भावुक अंदाज में नजर आईं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके एक भावनात्मक पोस्ट ने न सिर्फ बचपन की यादों को ताज़ा किया, बल्कि फैंस के दिलों को भी छू लिया। बर्फ से ढकी वादियों के बीच बिताए खास पलों को याद करते हुए प्रीति का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।

समय कितनी तेजी से निकल जाता है- प्रीति जिंटा

प्रीति जिंटा ने अपने पोस्ट में लिखा," मैंने पहले भी कई बार स्नो मैन बनाया है, लेकिन इस बार का अनुभव बिल्कुल अलग और खास रहा। बच्चों की वजह से हमने स्नो गर्ल बनाई है, जिसके पास स्नो स्कर्ट है। मुझे वह समय याद आ गया जब मैं शिमला में एक छोटी लड़की थी, चारों ओर बर्फ थी। समय कितनी तेजी से निकल जाता है और जिंदगी कैसे एक पूरा चक्कर लगा लेती है।"

प्रीति जिंटा का शिमला से गहरा नाता

शिमला जिले से ताल्लुक रखने वाली प्रीति जिंटा को अक्सर अपनी पहाड़ी जड़ों से जुड़ा देखा जाता है। सोशल मीडिया हो या सार्वजनिक मंच, वे हमेशा अपने बचपन, संस्कृति और हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को गर्व के साथ साझा करती रही हैं। उनका यह पोस्ट भी इसी जुड़ाव को दर्शाता है। गौरतलब है कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भी प्रीति जिंटा ने आगे बढ़कर 30 लाख रुपये की सहायता राशि दी थी, जिससे उनके मानवीय और सामाजिक सरोकार भी सामने आए थे।