होली पर पुलिस का 'एक्शन प्लान': हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर, जानें नया ट्रैफिक रूट और डायवर्जन

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक (SP) विनोद कुमार के निर्देशों के अनुसार, उत्सव के दौरान अशांति फैलाने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी।

प्रमुख सुरक्षा उपाय और निगरानी

मंडी शहर की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर योजना तैयार की है। पूरे शहर को कैमरों की जद में रखा गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

सेरी मंच और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनका मुख्य कार्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जबरन रंग लगाने या बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाने वालों को पकड़ना होगा।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस एल्को सेंसर से चालकों की जांच करेगी। नशे में पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि लाइसेंस रद्द होने और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है।

नया ट्रैफिक रूट और डायवर्जन

त्योहार के दौरान यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सुंदरनगर से कुल्लू की ओर जाने वाले वाहनों को मलोरी टनल फोरलेन से भेजा जाएगा।

रिवालसर जाने वाले वाहनों के लिए पुराने सुकेती पुल से मंगवाई और केहनवाल रोड का मार्ग तय किया गया है। गांधी चौक से चौहाटा होते हुए विक्टोरिया पुल तक का रास्ता वन-वे रहेगा। तल्याहार, पुलघराट, मलोरी, आईटीआई चौक और बिंद्राबनी में पांच विशेष चेक-पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

नागरिकों से विशेष अपील

पुलिस प्रशासन ने जनता से आग्रह किया है कि परीक्षाओं के समय को ध्यान में रखते हुए छात्रों को परेशान न करें। साथ ही, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता हमेशा खुला रखें।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें। मंडी पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे शांति और अनुशासन के साथ रंगों के इस त्यौहार का आनंद लें।