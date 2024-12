Sirmaur: पुलिस ने डिफाल्टर ठेकेदार से वसूल की 17.36 लाख की जुर्माना राशि, जल शक्ति विभाग की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत शहर की गुन्नूघाट पुलिस चौकी ने सरकारी खजाने में 17.36 लाख रुपए की राशि जमा करवाने में सफलता हासिल की है।

नाहन (आशु): पुलिस थाना सदर नाहन के अंतर्गत शहर की गुन्नूघाट पुलिस चौकी ने सरकारी खजाने में 17.36 लाख रुपए की राशि जमा करवाने में सफलता हासिल की है। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट खैरी के ठेकेदार से जुर्माने की यह बकाया राशि वसूल कर ली गई है। जल शक्ति विभाग ने इस संदर्भ में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच का जिम्मा गुन्नूघाट पुलिस चौकी के प्रभारी सुरेश मेहता को सौंपा गया, जिन्होंने जांच को आगे बढ़ाते हुए न केवल लखनऊ में आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी बल्कि पुलिस का बढ़ता दबाव देख ठेकेदार ने आखिरकार यह राशि जल शक्ति विभाग के पास जमा भी करवा दी है।

मामला 18 अगस्त, 2023 का है। जल शक्ति विभाग के तत्कालीन अधिशासी अभियंता आशीष राणा ने पुलिस में इस संदर्भ में अनियमितता/धोखाधड़ी से संबंधित केस दर्ज करवाया। पुलिस के अनुसार सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट त्रिलोकपुर, खैरी व जोहड़ों योजना का कार्य मैसर्ज लीजैंड इंडिया एन्वायरनमैंट प्रोटैक्शन प्राइवेट कम्पनी को दिया गया था। जल शक्ति विभाग ने तय समय पर अपना काम पूरा न करने के कारण उक्त कम्पनी पर 41,34,603 रुपए की पैनल्टी लगाई। संबंधित विभाग ने कम्पनी की जमा सिक्योरिटी और अन्य बकाया बिल से 23,97,935 रुपए की रिकवरी कर ली थी लेकिन 17,36,668 रुपए बकाया राशि वसूल करना शेष थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि कम्पनी द्वारा दी गई 3 एफडीआर फर्जी थी। इस पर पुलिस ने कम्पनी के प्रबंध निदेशक की तलाश के लिए उसके लखनऊ के गोमतीनगर स्थित आवास पर भी दबिश दी। पुलिस की तलाश की भनक लगने और गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने 18 अक्तूबर, 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

पुलिस के अनुसार इस पर अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिए। लिहाजा पुलिस जांच के दौरान आरोपी ने जल शक्ति विभाग डिवीजन नाहन में 17,36,668 लाख रुपए की बकाया राशि जमा करवा दी है। संबंधित दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और मामले में वांछित रिकवरी पूरी हो चुकी है। एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि संबंधित ठेकेदार ने जुर्माने की बकाया राशि जमा करवा दी है। मामले में जांच जारी है।

