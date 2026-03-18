मणिकर्ण में पुलिस का ACTION: राजस्थान के 3 युवक गिरफ्तार, चरस बरामद

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Mar, 2026 12:21 PM

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मणिकर्ण थाना के अंतर्गत आने वाली जरी पुलिस चौकी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डुंखरा चौक पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चरस बरामद कर राजस्थान के तीन युवकों को हिरासत में लिया है।

कुल्लू (संजीव जैन) । नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मणिकर्ण थाना के अंतर्गत आने वाली जरी पुलिस चौकी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डुंखरा चौक पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में चरस बरामद कर राजस्थान के तीन युवकों को हिरासत में लिया है।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम जब डुंखरा चौक पर रूटीन चेकिंग पर थी, तब राजस्थान नंबर की एक गाड़ी (RJ60-CH2951) को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन के अंदर मौजूद तीन युवकों के कब्जे से 962 ग्राम चरस (कैनाबिस) बरामद हुई।

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी जयपुर, राजस्थान के निवासी बताए जा रहे हैं।

प्रशासन अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रहा है कि यह नशा कहाँ से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहाँ की जानी थी। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस पूरे ड्रग नेटवर्क और सप्लाई चेन का भंडाफोड़ किया जा सके।