Chamba: भू-माफिया पर नहीं हुई कार्रवाई, डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठा व्यक्ति

चम्बा जिले के सलूणी क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैण के दिहोई गांव में रहने वाले राजेंद्र कुमार ने भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर डीसी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है।

चम्बा (रणवीर): चम्बा जिले के सलूणी क्षेत्र की ग्राम पंचायत मैण के दिहोई गांव में रहने वाले राजेंद्र कुमार ने भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर डीसी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राजेंद्र का आरोप है कि तेलका बाजार में स्थित उनके पिता के पुश्तैनी मकान पर भू-माफिया ने तीन साल से कब्जा कर रखा है। माफियाओं ने मकान में तोड़फोड़ की और पत्थर तक चुरा लिए।

राजेंद्र ने इस मुद्दे पर चम्बा, सलूणी और यहां तक कि शिमला में मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पहले तहसील कार्यालय तेलका में भी अनशन किया था, जहां पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हालांकि, राजस्व विभाग ने मकान से जुड़े उनके कार्य पूरे कर दिए हैं परंतु भू-माफियाओं पर अब तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया।

राजेंद्र का कहना है कि पुलिस प्रशासन भू-माफियाओं को बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सात दिनों के भीतर भू- माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई और उनके खिलाफ धारा 380 और 457 के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। उधर, डीसी चंबा मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

