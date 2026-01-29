Bilaspur: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर स्किड हुई बाइक, हादसे में घायल व्यक्ति की PGI में माैत

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर समलेटू स्थान पर गत बुधवार देर शाम बाइक स्किड होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई।

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर समलेटू स्थान पर गत बुधवार देर शाम बाइक स्किड होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपाल (62) पुत्र अमरनाथ निवासी गांव व डाकघर नंगल तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है।

एम्स बिलासपुर से पीजीआई चंडीगढ़ किया था रैफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाल बाइक (पीबी 12बी-0332) पर अपने ससुराल बिलासपुर के चांदपुर (कोठी) जा रहा था। जब वह कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर पहुंचा तो समलेटू के पास बाइक स्किड हो गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। घायल रामपाल को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा निजी वाहन के माध्यम से एम्स बिलासपुर ले जाया गया। यहां पर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डाॅक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया। पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान वीरवार को रामपाल की मृत्यु हो गई। पर्यटन एवं यातायात पुलिस थाना भगेड़ द्वारा इस दुर्घटना के संबंध में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।